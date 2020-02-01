02 Şubat 2020, Pazar
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Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe yorumu
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Kurtarışlarıyla maça damga vuran Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşma sonunda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Uğurcan, "Hüseyin Hocanın oyuncularla diyaloğu, taktik bilgisi çok iyi." ifadelerini kullandı.
01.02.2020
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