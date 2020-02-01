Ersun Yanal: Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek
Süper Lig'in 20. haftasındaki kritik mücadele Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, iyi yolda olduklarını söylerken, ligin son sözünü Fenerbahçe'nin söyleyeceğini ifade etti.
Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Bugün kazansak da kaybetsek de lig bitmeyecekti. Önümüzde uzun bir maraton var. Yüzde 68'e 32 top üstünlüğümüz vardı. Oyunda atamadığımız çok sayıda pozisyon var. Attığımız bir nizami gol var. İyi yoldayız, yakaladığımız pozisyonları skora çevirmek en büyük problemdi. Bugün oyunculara ne dersiniz derseniz oyuncularım sadece topu çizgiden içeri atamadılar. Bu performansı sonuna kadar takip edip devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu gördünüz, bu mücadeleyi gördünüz. bu ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...