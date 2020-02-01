02 Şubat 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Ersun Yanal: Ligin son sözünü Fenerbahçe söyleyecek

Ersun Yanal: Ligin son sözünü F.Bahçe söyleyecek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.02.2020

'in 20. haftasındaki kritik mücadele sahasında 'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü , iyi yolda olduklarını söylerken, ligin son sözünü Fenerbahçe'nin söyleyeceğini ifade etti.

Karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktörü , "Bugün kazansak da kaybetsek de lig bitmeyecekti. Önümüzde uzun bir maraton var. Yüzde 68'e 32 top üstünlüğümüz vardı. Oyunda atamadığımız çok sayıda pozisyon var. Attığımız bir nizami gol var. İyi yoldayız, yakaladığımız pozisyonları skora çevirmek en büyük problemdi. Bugün oyunculara ne dersiniz derseniz oyuncularım sadece topu çizgiden içeri atamadılar. Bu performansı sonuna kadar takip edip devam edeceğiz. Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu gördünüz, bu mücadeleyi gördünüz. bu ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek" dedi.

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