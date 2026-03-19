UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Rayo Vallecano'yı 1-0 yendi. Karadeniz temsilcisi, Madrid'de aldığı galibiyete rağmen eşleşmede toplam skorun (3-2) İspanyol temsilcisi lehine olması nedeniyle turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, sahasında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin rövanşında Rayo Vallecano'ya konuk oldu. Madrid'de tarih yazmak isteyen Karadeniz ekibi, karşılaşmayı 1-0 kazansa da toplam skorun (3-2) İspanyol temsilcisi lehine olması nedeniyle turnuvaya son 16 turunda veda etti. Samsunspor'un golünü dakika 65'te Marius Mouandilmadji'nin asisti ile Cherif Ndiaye kaydetti. Öte yandan 90+3'te Zeki Yavru, yedek kulübesinden hakeme yaptığı yoğun itirazlar sonucu peş peşe iki sarı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

(İlk yarı)

2. dakikada Garcia'nın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan De Frutos'un şutunda kaleci Okan Kocuk, ağlara giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

13. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadj'in şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

45+2 dakikada defanstan seken top ceza sahası içinde Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandı.

(İkinci yarı)

65. dakikada Pape Cherif Ndiaye ile skoru 1-0'a getiren Samsunspor, maçı uzatmalara götürmek için ikinci golü aramaya başladı.

Takımların temposu artarken mücadelede normal süreye ek olarak 4 uzatma dakikası eklendi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz Samsunspor, turnuvaya galibiyetle veda etti.