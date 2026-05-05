Yayın Tarihi: 05.05.2026 11:58 Güncelleme Tarihi: 05.05.2026 12:06
Galatasaray'dan İtalya Serie A ekibi Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
TV12'ye konuşan İtalyan yıldız, Udinese'de kendini yeniden bulduğunu ve kariyerine burada devam etmeye sıcak baktığını ifade etti.
"BUNU BAŞARDIM"
Sezonun ikinci yarısında performansını yükselten Zaniolo, Udinese'de yakaladığı ortamdan memnun olduğunu belirterek, "Buraya geldiğimde hedefim yeniden kendim olmak ve futboldan keyif almaktı. Bunu başardım. Kulübün bana duyduğu güven performansıma da yansıdı" dedi.
Kariyerinde son yıllarda inişli çıkışlı bir süreç yaşadığını dile getiren 26 yaşındaki oyuncu, özellikle sakatlıkların kendisini zorladığını ancak bu sürecin kendisini mental olarak güçlendirdiğini vurguladı.
"BURADA KALMAYA AÇIĞIM"
Geleceğiyle ilgili soruya da net bir yanıt veren Zaniolo, "Udinese'ye karşı büyük bir minnettarlık duyuyorum. Kendimi projenin tam kalbinde hissediyorum. Kulüple görüşeceğiz ama burada kalmaya açığım, hatta uzun yıllar kalabilirim. Bana yapılacak her teklifi değerlendireceğim" ifadelerini kullandı.
G.SARAY'DAN AYRILMASI BEKLENİYOR
Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonuna kadar devam eden yıldız futbolcunun durumu yaz transfer döneminde netlik kazanacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, oyuncunun takımdan ayrılması yönünde karar vermesi bekleniyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Udinese formasıyla 33 resmi maça çıkan İtalyan hücumcu, 6 gol ve 6 asist ile takımına katkı sağladı.