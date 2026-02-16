Samsunspor, Thomas Reis'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Thorsten Fink ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Samsunspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Thorsten Fink ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır. Teknik direktörlük kariyeri boyunca FC Basel 1893, Hamburger SV, FK Austria Wien, Vissel Kobe ve KRC Genk gibi kulüpleri çalıştıran Thorsten Fink'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.