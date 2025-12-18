UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı Mainz 05 ile Samsunspor arasındaki önemli karşılaşmayla devam ediyor. Lig aşamasından çıkmayı garantileyen Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, bu kez ilk 8 hedefiyle sahada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, turnuvada geride kalan 5 maçta elde ettiği 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekerken, aynı puana sahip rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Mainz: Batz, Potulski, Hanche Olsen, Kohr, Widmer, Nebel, Sano, Lee, da Costa, Amiri, Weiper.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.
MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftadaki Mainz 05-Samsunspor maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başladı.
MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
MEWA Arena'daki Mainz 05-Samsunspor maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
SAMSUNSPOR'DA HEDEF İLK 8
Tarihinde ilk defa Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, Mainz 05 karşısında hata yapmadan ilk 8 yolunda önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlıyor.
SAMSUNSPOR'UN ALMAN TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ
Kırmızı-beyazlı takım, bugüne kadar Alman takımları ile 3. kez karşı karşıya geldi. İlk kez katıldığı Intertoto Kupası'nda Hamburg ile grup aşamasında oynayan Samsunspor, deplasmanda maçı 3-1 kaybetti. 1997 yılında tekrar katıldığı Intertoto Kupası'nın yarı finalinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Samsun temsilcisi rakibine her iki maçta da 3-0 yenildi. Karadeniz temsilcisi, Alman takımları ile 4. randevusunda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.
MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ
Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefleyen Samsunspor, son haftalarda yaşanan mağlubiyetleri geride bırakarak Mainz deplasmanından 3 puanla dönmeyi ve ilk 8 içinde yer alarak önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Mainz Arena'daki karşılaşmayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetiyor. Al-Emara'nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Mika Lamppu yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Peiman Simani oldu.
