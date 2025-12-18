UEFA Konferans Ligi’nde 6. hafta heyecan yaşanıyor. Temsilcimiz Samsunspor, Almanya’da Mainz 05 ile karşılaşıyor. Lig aşamasını geçmeyi garantileyen Samsunspor, Thomas Reis yönetiminde bu kez gözünü ilk 8 hedefine dikmiş durumda. Mainz 05-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

UEFA Konferans Ligi'nde 6. hafta heyecanı Mainz 05 ile Samsunspor arasındaki önemli karşılaşmayla devam ediyor. Lig aşamasından çıkmayı garantileyen Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor, bu kez ilk 8 hedefiyle sahada yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, turnuvada geride kalan 5 maçta elde ettiği 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle dikkat çekerken, aynı puana sahip rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Mainz: Batz, Potulski, Hanche Olsen, Kohr, Widmer, Nebel, Sano, Lee, da Costa, Amiri, Weiper.

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre, Holse, Ntcham, Musaba, Marius.

MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nde 6. haftadaki Mainz 05-Samsunspor maçı 18 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başladı.

MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

MEWA Arena'daki Mainz 05-Samsunspor maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR'DA HEDEF İLK 8

Tarihinde ilk defa Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor, turnuvaya damga vurmaya devam ediyor. Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı ekip, 10 puanla 5. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, Mainz 05 karşısında hata yapmadan ilk 8 yolunda önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlıyor.

SAMSUNSPOR'UN ALMAN TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ

Kırmızı-beyazlı takım, bugüne kadar Alman takımları ile 3. kez karşı karşıya geldi. İlk kez katıldığı Intertoto Kupası'nda Hamburg ile grup aşamasında oynayan Samsunspor, deplasmanda maçı 3-1 kaybetti. 1997 yılında tekrar katıldığı Intertoto Kupası'nın yarı finalinde Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Samsun temsilcisi rakibine her iki maçta da 3-0 yenildi. Karadeniz temsilcisi, Alman takımları ile 4. randevusunda Mainz 05 ile karşı karşıya geldi.

MAINZ 05-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Avrupa'da yoluna devam etmeyi hedefleyen Samsunspor, son haftalarda yaşanan mağlubiyetleri geride bırakarak Mainz deplasmanından 3 puanla dönmeyi ve ilk 8 içinde yer alarak önemli bir avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Mainz Arena'daki karşılaşmayı Finlandiyalı hakem Mohammad Al-Emara yönetiyor. Al-Emara'nın yardımcılıklarını Turkka Valjakka ve Mika Lamppu yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Peiman Simani oldu.

