UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, uzun bir aradan sonra yer aldığı Avrupa sahnesinde ilk maçında Legia Varşova deplasmanına çıkıyor. Thomas Reis'in öğrencilerinin hedefi, Avrupa arenasına puan ya da puanlarla başlangıç yapmak. Legia Varşova-Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşıyor. Avrupa arenasına güzel bir başlangıç yapmak isteyen Thomas Reis'in öğrencilerinin tek hedefi 3 puan.

LEGIA VARŞOVA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi 1. haftasında oynanacak Legia Varşova - Samsunspor maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

İŞTE LEGIA VARŞOVA-SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LERİ:

Legia Varşova: Tobiasz, Burch, Pankov, Jedrzejczyk, Ruben Vinagre, Urbanski, Augustyniak, W. Urbanski, Chodyna, Colak, Stojanovic.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Marius.

LEGIA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Marshall Jozef Pilsudski Stadyumu'nda oynanacak Legia Varşova - Samsunspor maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR PUANLA BAŞLAMAK İSTİYOR

Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ilk Konferans Ligi maçına çıkmaya hazırlanan Samsunspor, zorlu Legia Varşova deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan kırmızı-beyazlılar, etkili bir performansla yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

"GAYET İYİ BİR SONUÇ ALACAĞIMIZDAN EMİNİM"

Legia Varşova maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis şu ifadeleri kullandı:

Yeni transferlerimizin biraz zamana ihtiyacı olacak. Takıma entegre ve adaptasyon anlamında, mantalitemizi ve felsefemizi onlara aktarma anlamında yeni oyuncuların birazcık zamana ihtiyacı olacaktır. Zaten bazı oyuncularımız bize geç katıldığı için yarın forma giyemeyecek. Sakat olan oyuncularımız onlar da bizimle birlikte olmayacaklar. Halihazırda elimde güzel bir takımım var. Legia Varşova karşısında güzel bir performans göstermek istiyoruz. Takım ruhunu sahaya iyi yansıtabilirsek gayet iyi sonuç alacağımızdan eminim.

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SAMSUNSPOR'DA 7 EKSİK

Polonya'da oynanacak Avrupa maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor kadrosunda 7 futbolcu yer almıyor. Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın, kurallar gereği Legia Varşova maçında kadroda yer alamazken, sakatlıkları bulunan Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa Legia Varşova maçında görev yapamayacak.

AVRUPA SAHNESİNDE 13. RANDEVU

UEFA Konferans Ligi grup aşamasının ilk karşılaşmasında Polonya'nın Legia Varşova takımına konuk olacak Samsunspor, Avrupa kupalarında 13. kez sahaya çıkacak. Avrupa kupalarında çıktığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Samsunspor, bu müsabakalarda 16 gol atma başarısı gösterirken, kalesinde 14 gol gördü.

LEGIA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle yapacağı maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Alexis Auger yardımcı hakem olarak görev yapacak. Bir diğer Fransız Marc Bollengier ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.