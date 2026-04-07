UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Çeyrek finalde Sporting, sahasında Arsenal'i konuk ediyor. Çekişmeli müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bodo/Glimt'e karşı muhteşem bir geri dönüşe imza atan Sporting, çeyrek final turunda Arsenal'i ağırlıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...







SPORTING -ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Çekişmeli maç saat 22.00'de başladı. Lizbon'daki José Alvalade Stadyumu'ndaki karşılaşma, Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.



SPORTING-ARSENAL MAÇI 11'LERİ



Sporting: Rui Silva, Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Matías Araújo, João Simões, Hidemasa Morita, Geny Catamo, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Luis Suárez

Arsenal: David Raya, Riccardo Calafiori, Gabriel Magalhães, William Saliba, Ben White, Martín Zubimendi, Declan Rice, Leandro Trossard, Martin Ødegaard, Noni Madueke, Viktor Gyökeres