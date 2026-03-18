Tottenham-Atletico Madrid MAÇI İZLE | Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Atletico Madrid, son 16 turu rövanş maçında İngiltere'de karşı karşıya geliyor. İlk maçta İspanyol ekibi karşısında 5-2'lik ağır yenilgi alan Tottenham, Igor Tudor yönetimindeki kadrosuyla bu skorun rövanşını almaya kararlı. Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid ise Tottenham deplasmanından da galibiyetle ayrılarak çeyrek final biletini garantilemek istiyor. Futbolseverler "Tottenham-Atletico Madrid maçı canlı izle" araştırması yapıyor. Peki, Tottenham-Atletico Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

TOTTENHAM-ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Tottenham-Atletico Madrid maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

TOTTENHAM-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak Tottenham-Atletico Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TOTTENHAM-ATLETICO MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Tottenham: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Kolo Muani; Solanke

Atletico Madrid: Musso; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Simeone, Llorente, Cardoso, Lookman; Griezmann, Alvarez