UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, 17 Mart Salı günü başlayacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
17 MART SALI:
20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)
23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1)
18 MART ÇARŞAMBA:
20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)
23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)