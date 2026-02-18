CANLI İZLE | Karabağ-Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile İngiltere devine Newcastle United arasındaki kritik maçla devam ediyor. Lig aşamasını 14 puanla 12. sırada tamamlayan Newcastle United, Bakü'de Karabağ'a konuk olacak. 10 puanla 22. sıradan play-off bileti alan ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında saha avantajını kullanarak tarihi bir sonuç almayı hedefliyor. İngiltere ekibi ise rövanş öncesi avantajlı bir skor yakalamak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için kritik öneme sahip bu maç, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri. Karabağ-Newcastle United maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Karabağ-Newcastle United maçı maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında son 16 yolu Bakü'den geçiyor. Karabağ, Şampiyonlar Ligi'ndeki istikrarlı yürüyüşünü İngiliz futbolunun ekollerinden Newcastle United karşısında taçlandırmak niyetinde. Gurban Gurbanov'un öğrencileri, Tevfik Bahramov Stadyumu'nun büyüleyici atmosferinde taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor arayacak. Eddie Howe yönetimindeki konuk ekip ise yüksek tempolu oyunuyla Azerbaycan deplasmanından kayıpsız dönmenin planlarını yapıyor. İki farklı oyun karakterinin sahada çarpışacağı bu kritik geceye dair merak edilen yayın bilgilerini futbolseverler için derledik...

Karabağ-Newcastle United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi play-off turunun en çok merak edilen eşleşmelerinden biri olan Karabağ-Newcastle United karşılaşması, 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Bakü'de futbol şöleni yaşatacak olan bu büyük mücadele, Türkiye saati ile 20.45'te başlayacak.

Karabağ-Newcastle United MAÇI HANGİ KANALDA?

Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile İngiliz ekibi Newcastle United'ı karşı karşıya getirecek olan bu dev maçın Türkiye'deki yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin tüm heyecanıyla sürdüğü play-off aşamasında bu müsabaka, TRT tabii Spor ekranlarından canlı ve yüksek çözünürlükle yayınlanacak.

Mücadele, Azerbaycan futbolunun kalesi sayılan Tevfik Bahramov Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. UEFA tarafından bu önemli randevuya atanan hakem, Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas oldu. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Bashevkin yapacak.

👉Karabağ-Newcastle United MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR👈

Karabağ-Newcastle United MUHTEMEL 11'LER

Karabağ: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali; Elanga, Willock, Gordon; Woltemade