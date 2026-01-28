Athletic Bilbao-Sporting CP maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. haftanın dikkat çeken randevusunda Athletic Bilbao ile Sporting CP kozlarını paylaşacak. Gruptaki şansını korumak isteyen Bilbao, 8 puanla 23. sırada bulunurken taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Deplasmanda sahne alacak Sporting CP ise 13 puanla 10. basamakta yer alıyor ve bu zorlu mücadeleden galip ayrılarak ilk 8 hedefini güçlendirmeyi planlıyor. Peki, Athletic Bilbao-Sporting CP maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?