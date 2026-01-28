UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 8. haftanın kapanış maçında Ajax ile Olympiakos kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Tur şansını sürdürmek isteyen iki ekip de sahaya mutlak galibiyet hedefiyle çıkıyor. Ev sahibi Ajax, 6 puanla kazanıp rakiplerinden gelecek sonuçları beklerken; 8 puana sahip Olympiakos ise avantajını koruyarak yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Ajax-Olympiakos maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJAX-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında oynanacak Ajax-Olympiakos maçı 28 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

AJAX-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Johan Cruyff Arena'da oynanacak Ajax-Olympiakos maçı Tabii Spor 7 (Konferans Yayın) ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

AJAX-OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ajax: Jaros, Gaaei, Bouwman, Baas, Wijndal, Klaassen, Mokio, Regeer, Godts, Dolberg, Gloukh

Olympiakos: Tzolakis, Costinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Mouzakitis, Rodinei, Chiquinho, Martins, Taremi