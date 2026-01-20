Kopenhag-Napoli maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında nefesleri kesecek bir mücadelede Kopenhag ile Napoli karşı karşıya geliyor. 7 puanla sıralamada yan yana yer alan iki takım da son haftaya kalmadan avantaj elde etmenin hesaplarını yapıyor. Antonio Conte’nin öğrencileri, zorlu deplasmanda kayıp yaşamadan yoluna devam etmeyi amaçlarken; Kopenhag’ın sahasında güçlü rakibine vereceği yanıt futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Kopenhag-Napoli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?