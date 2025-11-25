Jose Mourinho yönetimindeki Benfica, Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Ajax'ın konuğu oldu.

Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadelenin 6. dakikasında Samuel Dahl ile öne geçen Benfica, 90. dakikada Leandro Barreiro ile durumu 2-0'a getirdi.



Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Benfica böylece, Jose Mourinho yönetiminde Avrupa'da ilk kez galibiyetle tanışmış oldu.



Karabağ karşısında evinde alınan 3-2'lik yenilgi sonrası Benfica'da Bruno Lage ile yollar ayrılmış, teknik direktörlük koltuğuna Fenerbahçe'den gönderilen Jose Mourinho getirilmişti.

Mourinho'lu Benfica, Devler Ligi'nde Chelsea'ye 1-0, Newcastle United'a 3-0 ve Bayer Leverkusen'e yine 1-0'lık skorla boyun eğmişti.