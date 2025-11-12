UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Manchester United, sahasında PSG’yi konuk edecek. Ligde 6 puanla 6. sırada yer alan ev sahibi ekip, Valerenga ve Atletico Madrid karşısında aldığı galibiyetlerle turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Konuk PSG ise henüz galibiyetle tanışamadı. İlk iki haftada Wolfsburg’a 4-0, Real Madrid’e ise 2-1 mağlup olan Fransız temsilcisi, bu kez deplasmanda çıkış arayacak. Peki Manchester United - PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Manchester United, Old Trafford'da PSG'yi ağırlayacak. Bu sezon işler umduğu gibi gitmeyen konuk takım, ilk haftada Wolfsburg karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından evinde Real Madrid'e de mağlup oldu. Kendi liginde ise 4 maçlık galibiyet serisine ulaşan Fransa temsilcisi, yer aldığı 16. sıradan sürpriz arayacak. Manchester United ise iki galibiyetin ardından 6. sıraya yerleşti. İşte Manchester United - PSG maçı yayın bilgileri...

Manchester United - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Manchester United - PSG maçı 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak olan karşılaşma Old Trafford'da oynanacak ve Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Katalin Kulcsár'ın düdük çalacağı maçta hakem yardımcılıklarını Anita Vad ve Nikolett Bizderi üstlenecek. 4. hakemin Eszter Urban olacağı maçın VAR koltuğunda ise Tamás Bognár oturacak.

Manchester United - PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Tullis-Joyce; Riviere, Le Tissier, George, Sandberg; Miyazawa, Zigiotti Olme, Toone; Park, Rolfo, Terland

PSG: Earps; Isabela, De Almeida, Mbock, Carmona; Ajibade, Yaya, Echegini, Karchaoui, Elimbi; Leuchter