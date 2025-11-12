UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Benfica, sahasında Hollanda temsilcisi Twente’yi konuk edecek. İlk haftada Chelsea ile berabere kalarak 1 puan toplayan Twente, ligde ise sezon başından bu yana yenilgi yüzü görmedi. Ev sahibi Benfica ise ilk iki maçını puansız kapatarak rakibinin hemen altında yer aldı. Her iki ekip de bu karşılaşmada galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki Benfica - Twente maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Twente'yi konuk edecek. Henüz puan alamayan Ivan Baptista'nın öğrencileri. Estádio da Luz'da ilk 3 puanını almak için mücadele edecek. Twente ise aldığı 1 puanla 14. sırada yer alıyor ve ortalara tırmanarak küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Peki Benfica - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Benfica - Twente MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica - Twente maçı 11 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak olan karşılaşma Estadio da Luz'da oynanacak ve Disney+ ekranlarından canlı yayınlanacak. Fransız hakem Stéphanie Frappart'ın düdük çalacağı maçta hakem yardımcılıklarını Camille Soriano ve Melissa Rossignol üstlenecek. 4. hakemin Audrey Gerbel olacağı maçın VAR koltuğunda ise Nicolas Rainville oturacak.