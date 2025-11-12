Atletico Madrid - Juventus maçı: Hangi kanalda ve saat kaçta?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Atletico Madrid, sahasında Juventus’u ağırlayacak. Centro Deportivo Alcalá de Henares’te oynanacak mücadele öncesinde ev sahibi ekip 3 puanla 8. sırada yer alıyor. Son maçında aldığı yenilginin ardından taraftarı önünde moral arayan Atletico, bu kez galibiyet hedefliyor. Aynı puana sahip olan Juventus ise 10. basamaktan yukarı tırmanmak için sahaya çıkacak. Peki Atletico Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?