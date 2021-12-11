11 Aralık 2021, Cumartesi

OTOMOBİL

Şampiyonun belli olacağı koşuda pole pozisyonu Max Verstappen'in!

Pole pozisyonu Verstappen’in!
OTOMOBİL
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda şampiyonun belli olacağı Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 22. ve son ayağı Abu Dabi Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

Verstappen, başkent Abu Dabi'de yer alan 5,2 kilometre uzunluğundaki Yas Marina Pisti'nde düzenlenen yarışın sıralama turlarında 1 dakika 22.109 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 0.371 saniye arkasında ikinciliği elde etti. McLaren Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lando Norris ise Verstappen'in 0.822 saniye gerisinde üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonun belirleneceği 58 turluk son yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Pilotlar klasmanında 369,5 puana sahip iki pilottan Verstappen ilk, Hamilton ise 8. şampiyonluğu için piste çıkacak.

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