2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Romanya'yı 1-0 mağlup eden A Milli Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum. Şu an itibarıyla kafam bir sonraki maçta.

Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı. Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz.

"Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli." ifadelerini kullandı.