Millilerimizin Romanya galibiyeti sonrası Real Madrid, Arda Güler paylaşımı ile dikkat çekti. İşte La Liga devinin resmi sosyal medya hesabından yapılan o paylaşım...

FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı konuk eden A Milli Futbol Takımımız, mücadeleyi 1-0 kazanarak adını finale yazdırdı. Bizim Çocuklar'a galibiyeti getiren golü dakika 53'te Arda Güler'in şık asisti ile Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Mücadelenin ardından Real Madrid, resmi sosyal medya hesapları üzerinden maç sonucunu Arda Güler'in fotoğrafı ile servis etti.

