Hakan Çalhanoğlu: Moralim düşüktü

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Takımımız ile Romanya karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milli Takımımız 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın ardından Inter forması giyen milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu.

"MORALİM DÜŞÜKTÜ"

Sakatlık döneminin kendisini mental olarak etkilediğini dile getiren Çalhanoğlu, "1.5 ay oldu sakatlığım olalı. 1.5 ay sürdü. Mental olarak biraz moralim düşüktü. Üst üste fiziksel problemler psikolojimi bozdu ama ayakta durmaya çalıştım. Juventus maçında oynadım, ödem tuttu. Döndüm, bir daha sakatlık oldu. Ben moralimi yüksek tutmaya çalıştım bu maç için, çok çalıştım. Inter bana yardımcı oldu bu konuda, Mister Chivu bana çok yardım etti, ona teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, Lucescu'nun Türkiye'yi iyi tanıdığının altını çizdi:

"Herkes sahada görevini yapmaya çalışıyor. Biz genç, mücadeleci, dinamik bir takımız. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Lucescu bizi iyi tanıyor, ona göre hazırlamış. İlk yarı daha iyi arkaya koşular yapabilirdik. Ayağımıza çok top istedik, öndekiler zorlandı, defansı iyi kapattılar. İkinci yarıya arkaya topla Ferdi golü attı, 1-0 oldu bizim oldu."

"BERABER ÇIKTIK BERABER KALDIK"

Takım halinde hareket ettiklerini vurgulayan Çalhanoğlu, "Bugün en önemlisi kontraatağa çıktığımızda dengeyi sağlamaktı. Atağa hep beraber çıktık ve kompakt kalmaya çalıştık. Bunu iyi uyguladık. Şimdi final kaldı. İnşallah rabbim nasip eder. Bu takım çok karakterli." dedi.

"SLOVAKYA DA KOSOVA DA ZOR"

Hakan Çalhanoğlu, play-off finalinde hangi takımla karşılaşmak istediği sorusuna ise "Slovakya da Kosova da zor. Birisini seçsem diğer rakibe ayıp olur. En iyi şekilde dinlenip hazırlanacağız. Kim gelirse gelsin işimize bakmalıyız." yanıtını verdi.