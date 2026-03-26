Beşiktaş'ın 25 yaşındaki savunmacısı Emirhan Topçu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan devi Milan'ın yıldız oyuncu için siyah beyazlı kulübe resmi teklif yapıldığı öğrenildi. İşte detaylar...

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Beşiktaş'ın genç savunmacısı Emirhan Topçu'yu transfer listesine aldı. Takvim'de yer alan habere göre; İtalyan kulübünün, siyah-beyazlılara resmi teklif sunduğu öğrenildi.

Transfer sürecinin hız kazandığı belirtilirken, Milan'ın Beşiktaş ile doğrudan temas kurduğu ifade ediliyor. Henüz teklifin detayları netleşmezken, görüşmelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu. Beşiktaş yönetiminin söz konusu teklife vereceği yanıtın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Oyuncunun geleceği ise iki kulüp arasında yapılacak görüşmelerin sonucuna göre şekillenecek.

25 yaşındaki Emirhan Topçu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 63 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.