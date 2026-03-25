Galatasaray'da Okan Buruk gelişmesi! 3 kulüp peşine düştü
Galatasaray'da Okan Buruk ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların başarılı çalıştırıcısı için sezon sonunda harekete geçmeye hazırlanan 3 kulüp, İtalyan basını tarafından ortaya çıkarıldı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u elemesiyle dünya basınında oldukça ses getirmişti. Tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesi 2026 yazında bitecek olması sebebiyle transfer söylentileri çıkmaya başladı.
52 yaşındaki teknik adam için İtalyan basını tarafından flaş bir iddia geldi.
Tutto Mercato'nun haberine göre; Okan Buruk'u sezon sonu 3 kulüp birden istiyor.
3 takım arasında en ön plana çıkan takım Lazio olarak görülüyor. İnter'de forma giymesi sebebiyle İtalyanca'ya hakim olan Buruk'un Lazio kıskacında olduğu belirtiliyor. Lazio'nun teknik direktörü Maurizio Sarri'nin geleceği oldukça belirsiz olduğu için transfer iddiaları İtalyan takımının gündemini sıkça meşgul ediyor.
İkinci takım ise İngiltere'de Igor Tudor ile istediği ivmeyi yakalayamayan Tottenham Hotspur olarak ön plana çıkıyor.
Son kulüp ise Suudi Arabistan'ın en önemli kulüplerinden biri olan Al-İttihad olarak gösteriliyor. Kulübün transfer listesinde Okan Buruk ilk sırada yer alıyor. İşte o haber...