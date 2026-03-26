FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Slovakya ile Kosova karşı karşıya geldi.
Slovakya'da oynanan mücadelede Kosova, Slovakya'yı 4-3 mağlup ederek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.
Kosova'nın gollerini 21. dakikada Hodza, 47. dakikada Asllani, 60. dakikada Muslija ve 72. dakikada Hajrizi atarken Slovakya'nın golleri 6. dakikada Valjent, 45. dakikada Haraslin ve 90+4. dakikada Strelec'ten geldi.
Kosova ile Türkiye arasındaki final mücadelesi, 31 Mart Salı günü oynanacak.