2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Takımımız ile Romanya karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milli Takımımız 1-0'lık skorla kazandı.

Maçın ardından Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız açıklamalarda bulundu.

Maç boyu sıkı bir savunmayla karşılaştığını dile getiren Kenan Yıldız, "İlk yarıda çok savunmada kaldı. Üstümde 3 oyuncuları vardı. Sadece gol atamadık ilk yarıda. İkinci yarıda golü bulduk ve daha iyi oldu. İtalya'da da böyleler ama ben çok çalışıyorum." dedi.

Play-off turunda hangi rakibi beklediği sorulan Yıldız, "Slovakya, Kosova fark etmez. İkisi de fark etmez. Hazırlanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Çok iyi bir jenerasyon olduklarını dile getiren Kenan Yıldız "Bu takımla çok gurur duyuyorum. Biz çok iyi bir jenerasyonuz. Biz en iyisini yapalım. 24 senedir gitmiyoruz, baskıya gerek yok." açıklamasıyla sözlerini noktaladı.