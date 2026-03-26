FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Kosova, Slovakya'yı 4-3 mağlup ederek play-off yarı finalinde A Milli Takımımızın rakibi oldu.

A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde sahasında Romanya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, mücadeleyi 1-0 kazandı. Bizim Çocuklar'a turu getiren golü dakika 53'te Arda Güler'in asisti ile Ferdi Kadıoğlu kaydetti. Maçın ardından finaldeki rakibini beklemeye koyulan millilerimizin rakibi, 26 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'da başlayan Slovakya-Kosova mücadelesinin sonuçlanması ile birlikte belli oldu.

Slovakya'yı 4-3 yenen Kosova, finaldeki rakibimiz oldu. Kazananın Dünya Kupası biletini kapacağı mücadeleye A Milli Takımımız deplasmanda çıkacak. Karşılaşma, 31 Mart Salı günü oynanacak.