2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Romanya'yı 1-0 mağlup eden A Milli Takımımızda, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Romanya'yı 1-0 mağlup eden A Milli Takımımızda, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu karşılaşma sonrası konuştu.

Güler, "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk. Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu ise, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk. Haydi Türkiye, hep beraber!" dedi.