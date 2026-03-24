Türkiye - Romanya maçının hakemi açıklandı!
A Milli Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Romanya ile oynayacağı maçı Fransız hakem Francois Letexier'in yöneteceği açıklandı. İşte ayrıntılar...
Milli Takım Haberleri
Yayın Tarihi: 24.03.2026 - 12:32 Güncelleme Tarihi: 24.03.2026 - 12:34
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off yarı finalinde Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşacak.
Kritik maç öncesi mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye - Romanya müsabakasını Fransız hakem Francois Letexier yönetecek.
