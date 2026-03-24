Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak son anda Atletico Madrid'e kaptırdığı Ademola Lookman, gösterdiği performansla sarı lacivertlileri adeta pişman ettirdi.
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin son günlerinde hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir hamle yapmaya çok yaklaşmıştı.
Sarı-lacivertli yönetim, Ademola Lookman ve kulübü Atalanta ile prensip anlaşmasına varmış, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi beklenmişti.
Ancak sürecin son aşamasında İtalyan ekibinin talep ettiği teminat mektubu, anlaşmanın önünde ciddi bir engel oluşturdu.
Fenerbahçe cephesi, bu finansal güvenceyi istenen şartlarda sağlayamayınca transfer askıya alındı ve taraflar arasında mutabakat sağlanamadı.
Böylece sarı-lacivertlilerin uzun süredir üzerinde çalıştığı bu transfer, son anda gerçekleşmeden rafa kalktı.
Bu gelişmenin hemen ardından devreye giren Atletico Madrid, Lookman transferini hızlı bir şekilde tamamladı.
İspanyol temsilcisi, oyuncuyu kadrosuna katarak hücum hattında alternatiflerini artırdı.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Nijeryalı futbolcu, Atletico Madrid formasıyla kısa sürede etkili bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.
Şu ana kadar 14 resmi maçta görev alan Lookman, 5 gol ve 4 asistlik katkı sağlayarak takımına doğrudan skor katkısı verdi. Hızı, birebirdeki etkinliği ve hücum çeşitliliğiyle öne çıkan oyuncu, teknik heyetin önemli kozlarından biri haline geldi.
Lookman'ın bu performansı, Fenerbahçe açısından kaçan bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
Hücum hattında zaman zaman üretkenlik sorunu yaşayan sarı-lacivertliler için bu transferin gerçekleşmemiş olması, hem taraftarlar hem de futbol kamuoyu tarafından "kaçan büyük fırsat" şeklinde yorumlanıyor.