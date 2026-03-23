A Milli Futbol Takımımız ile Romanya Milli Takımı arasında oynanacak kritik Dünya Kupası eleme maçı öncesi Dorin Rotariu, GSP'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde Eyüpspor forması giyen Rotariu, karşılaşmanın zorlu geçeceğini vurgularken, Romanya'nın galibiyete ulaşacağına inandığını söyledi. Takım arkadaşlarıyla maç hakkında konuştuğunu belirten Rumen oyuncu, "Bana sürekli maçı soruyorlar. Ben de onlara 'rahat olun, kazanacağız' dedim. Nasıl olacağını bilmiyorum ama kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki atmosferin önemine de değinen Rotariu, Türkiye'nin güçlü bir kadroya sahip olduğunu ve iç sahada avantajlı olduğunu belirtti. Ancak bunun sonucu belirlemediğini dile getiren deneyimli futbolcu, "Önemli olan sahaya özgüvenle çıkmak, cesur olmak ve takım halinde hareket etmek. Böyle maçlarda birlik ve fedakarlık her şeyden önemli" dedi.

Mücadelenin sert ama centilmence geçeceğini ifade eden Rotariu, Türkiye'nin agresif bir oyun tarzına sahip olmadığını savunarak, "Bu maç bir savaş gibi olacak ama fair-play içinde oynanacak. Çok fazla kart beklemiyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye Milli Takımı'nın yıldızlarına da dikkat çeken Rotariu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin kalitesine vurgu yaptı. Buna rağmen Romanya'nın sürpriz yapabileceğini belirtti.

Romanya'nın kontrataklarla etkili olabileceğini dile getiren Rotariu, "Türkiye güçlü ama yenilmez değil. Disiplinli oynarsak istediğimiz sonucu alabiliriz" ifadelerini kullandı.

