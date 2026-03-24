Cebelitarık'ı Antalya'da farklı yendik!

UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi ilk maçında U18 Milli Takımımız, Antalya'da Cebelitarık ile karşılaştı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Milliler 7-0 kazandı. Antalya'daki maçta fileleri havalandıran futbolcularımız sırasıyla Thierry Karadeniz (2), Yusuf Can Karademir, Hasan Ege Akdoğan (2), Tuna Baran Demir ve Boran Eligüzel oldu. Cebelitarık'ta dakika 61'de kırmızı kart gören Theo Jay Montovio, takımını 10 kişi bıraktı.