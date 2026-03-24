Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan günü yapılması planlanan Yüksek Divan Kurulu toplantısının 18 Nisan'a ertelendiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün idari ve mali verilerinin, Yüksek Divan Kurulu üyelerimize, her zamanki gibi şeffaflık ve titizlik anlayışımız doğrultusunda, eksiksiz ve bütüncül şekilde sunulabilmesi adına, ilgili kurullarımızın çalışmalarını tamamlayabilmeleri için ek süre ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede, Yüksek Divan Kurulu Toplantımızın 18 Nisan 2026 Cumartesi günü, saat 10.30-14.00 arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesislerimizde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir." denildi.