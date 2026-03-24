Antoine Griezmann'ın yeni takımı resmen açıklandı! Galatasaray ile anılıyordu
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Antoine Griezmann'ın yeni takımı resmen açıklandı. Dünya yıldızı forvet, kariyerine MLS ekiplerinden Orlando City'de devam etme kararı aldı. İşte detaylar...
Sezonu çifte kupayla kapatmayı hedefleyen Galatasaray, bir yandan da yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı.
Gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda dünya yıldızı isimleri takibe alan sarı-kırmızılılarda gündeme gelen oyunculardan biri de Antoine Griezmann'dı.
35 yaşındaki Fransız futbolcu için ara transfer döneminde nabız yoklanmıştı. Griezmann'a MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin de yoğun ilgisi olduğu biliniyordu.
Cimbom, transferinin resmen açıklanmasının ardından tecrübeli forvetin üstünü çizdi.
Antoine Griezmann, MLS ekibi Orlando City ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Fransız futbolcunun yaz aylarında bedelsiz olarak ABD temsilcisine katılacağı ifade edildi.
İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Griezmann, "Orlando City ile kariyerimin bu yeni bölümüne başlamaktan dolayı çok heyecanlıyım," dedi.
"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"
"Kulüple yaptığım ilk görüşmelerden itibaren güçlü bir hırs ve geleceğe dair net bir vizyon hissettim ve bu beni gerçekten etkiledi. Orlando'yu yeni evim yapmayı, taraftarlarla tanışmayı, stadyumdaki enerjiyi hissetmeyi ve takımın büyük başarılara ulaşmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmayı dört gözle bekliyorum."
Griezmann, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 43 maça çıktı ve 13 gol atıp 4 asist kaydetti.