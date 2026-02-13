Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen Uluslar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılan A Milli Futbol Takımımız, A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Bizim Çocuklar'ın zorlu rakiplerine karşı oynayacağı mücadelelerin tarihleri açıklandı. Bu doğrultuda Uluslar Ligi maç takvimimiz şu şekilde oldu:

25 Eylül: Türkiye-Fransa

28 Eylül: Türkiye-İtalya

2 Ekim: Belçika-Türkiye

5 Ekim: İtalya-Türkiye

12 Kasım: Türkiye-Belçika

15 Kasım: Fransa Türkiye

MONTELLA: ODAĞIMIZ MART AYINDAKİ MAÇLAR

Kura çekiminden sonra konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "İlginç bir grup. Avrupa'nın en iyi birkaç takımıyla aynı gruptayız. Onlara karşı oynamak ve bu seviyede olmak önemli. İki yıldır yaptığımız önemli atılımlar var. Alttan gelerek buraya ulaştık. Burada olmak istiyoruz. Ama şuan odağımız Mart ayındaki maçlarımız olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.