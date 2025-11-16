Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Türkiye, bu sonuçla grupta ilk iki sırada yer almayı garantiledi ve play-off'a katılmaya hak kazandı.

