Bulgaristan 1-6 Türkiye | MAÇ SONUCU-ÖZET

A Milli Futbol Takımı'mız gruptaki 3. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Bizim Çocuklar, rakibini 2. yarıda peş peşe bulduğu gollerle 6-1 mağlup ederek 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.