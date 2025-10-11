A Milli Futbol Takımı'mız Dünya Kupası Elemeleri 3. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Bizim Çocuklar, rakibini 6-1 mağlup ederek 3. maçında 2. galibiyetini elde etti.
A Milli Takım'ın gollerini Arda Güler, Popov (k.k), Kenan Yıldız (2), Zeki Çelik ve İrfan Can kaydetti.
Ev sahibi ekibin tek golü Kirilov'dan geldi.
Bu sonucun ardından Türkiye puanını 6'ya yükseltti.
Bulgaristan ise puansız kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
9. dakikada sol kanattan Zeki'nin pasında ceza sahası sağ çaprazdan Orkun'un şutunda top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
11. dakikada Hakan'ın pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arda'nın şutunda top ağlara gitti. 0-1
13. dakikada sağ kanattan Kiril Despodov'un ortasında ceza sahası içinde Radoslav Kirilov'un şutunda Zeki'ye de çarpan top filelerle buluştu. 1-1
28. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kirilov'un Zeki'yi çalımlayıp yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.
35. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Hakan'ın sert ortasında Kraev'in ters vuruşunda top kornere gitti.
41. dakikada Arda'nın kullandığı köşe atışında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan'ın sert şutunda kaleci Mitov meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
44. dakikada kaleyi hafif çaprazdan gören bir noktadan Arda'nın kullandığı serbest vuruşta top baraja çarparak kornere gitti.