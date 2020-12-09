Paris Saint-Germain (PSG) 5-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e konuk olan temsilcimiz Başakşehir, rakibine Neymar (3) ve Mbappe'nin (2) golleriyle 5-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında PSG ile Başakşehir, Parc des Princes'te karşı karşıya geldi.
Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya maçın 4. hakemi tarafından yapılan ırkçı saldırının ardından 14. dakikada kaldığı yerden başlayan maçta Fransız ekibi, temsilcimizi 21, 38 ve 50. dakikalarda Neymar ile 42 (p) ve 62. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 5-1 mağlup olarak bu sezonki Avrupa serüvenini noktaladı. Turuncu-lacivertlilerin tek golü ise 57. dakikada Mehmet Topal'dan geldi.
PSG bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek grup lideri olarak tur atladı. Başakşehir ise 3 puanla son sırada kaldı.
İKİ TAKIM FUTBOLCULARI VE HAKEMLER DİZ ÇÖKTÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain ile Başakşehir, 8 Aralık Salı günü saat TSİ 23.00'te karşı karşıya gelmişti. Maçın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylem sebebiyle karşılaşma 9 Aralık Çarşamba günü TSİ 20.55'e ertelenmişti. Kaldığı yerden devam eden karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları ve hakem üçlüsü sahaya çıktığı sırada orta sahaya dizildi. Diz çöken oyuncular ve hakem ekibi, yumruklarını havaya kaldırarak ırkçı saldırıları protesto etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
15'inci dakikada Crivelli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Navas gole izin vermedi.
21'inci dakikada PSG öne geçti. Verratti'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Neymar, şık bir çalımla Ponck'tan sıyrıldı. Neymar, ceza sahası dışı sol çaprazdan plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
38'inci dakikada PSG farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Rafinha pasını Mbappe'ye aktardı. Mbappe, ceza sahasına giren Neymar'ı gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Neymar topu ağlara gönderdi: 2-0.
39'uncu dakikada PSG bir gol daha buldu. Mbappe ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasında topla buluşan Neymar'dan önce kaleci Mert topa müdahale etti. Seken topu Bakker ağlara gönderdi ancak ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Ancak golden önce Mert'in Neymar'a yaptığı müdahale sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi.
42'nci dakikada penaltı atışını kullanan Mbappe topu ağlara gönderdi: 3-0.
Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
50'nci dakikada PSG 4'üncü golü buldu. Sol kanattan içeri kat eden Neymar, Di Maria ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluştu. Neymar'ın yay üstünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-0.
56'ncı dakikada PSG savunmasının çıkarken yaptığı hata sonucunda topla buluşan Mahmut Tekdemir'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Navas topu kornere gönderdi.
57'nci dakikada kullanılan korner sonrasında açılan topu önünde bulan İrfan Can'ın şutunda Mehmet Topal'a çarpan top Navas'ın çabalarına rağmen ağlarla buluştu: 4-1.
62'nci dakikada PSG, Mbappe ile bir gol daha buldu. Hızla rakip sahaya geçen Neymar, savunma arkasına hareketlenen Di Maria'yı gördü. Di Maria, ceza sahasına girer girmez pasını, sağ tarafta müsait durumdaki Mbappe'ye verdi. Mbappe, topu boş kaleye yuvarladı: 5-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve PSG sahasında İstanbul Başakşehir'i 5-1 mağlup etti.
PARIS SAINT-GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER
PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe
Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli
HAKEMLER TAMAMEN DEĞİŞTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalı sonrası karşılaşmanın hakemleri tamamen değişti. PSG - Başakşehir maçında Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski oldu. VAR'da İtalya'dan Marco Di Bello ve AVAR'da ise yine İtalyan Maurizio Mariani görev yaptı.
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