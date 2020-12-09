09 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Paris Saint-Germain (PSG) 5-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir'den tatsız veda!
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Fransız ekibi Saint-Germain'e konuk olan temsilcimiz , rakibine Neymar (3) ve Mbappe'nin (2) golleriyle 5-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında ile , Parc des Princes'te karşı karşıya geldi.

Başakşehir Yardımcı Antrenörü 'ya maçın 4. hakemi tarafından yapılan ırkçı saldırının ardından 14. dakikada kaldığı yerden başlayan maçta Fransız ekibi, temsilcimizi 21, 38 ve 50. dakikalarda Neymar ile 42 (p) ve 62. dakikalarda Kylian Mbappe'nin attığı gollerle 5-1 mağlup olarak bu sezonki Avrupa serüvenini noktaladı. Turuncu-lacivertlilerin tek golü ise 57. dakikada 'dan geldi.

PSG bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek grup lideri olarak tur atladı. Başakşehir ise 3 puanla son sırada kaldı.

İKİ TAKIM FUTBOLCULARI VE HAKEMLER DİZ ÇÖKTÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Saint Germain ile Başakşehir, 8 Aralık Salı günü saat TSİ 23.00'te karşı karşıya gelmişti. Maçın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylem sebebiyle karşılaşma 9 Aralık Çarşamba günü TSİ 20.55'e ertelenmişti. Kaldığı yerden devam eden karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları ve hakem üçlüsü sahaya çıktığı sırada orta sahaya dizildi. Diz çöken oyuncular ve hakem ekibi, yumruklarını havaya kaldırarak ırkçı saldırıları protesto etti.


MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada Crivelli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Gulbrandsen ceza sahası dışından vuruşunu yaptı. Kaleci Navas gole izin vermedi.

21'inci dakikada PSG öne geçti. Verratti'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Neymar, şık bir çalımla Ponck'tan sıyrıldı. Neymar, ceza sahası dışı sol çaprazdan plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

38'inci dakikada PSG farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında Rafinha pasını Mbappe'ye aktardı. Mbappe, ceza sahasına giren Neymar'ı gördü. Ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Mert ile karşı karşıya kalan Neymar topu ağlara gönderdi: 2-0.

39'uncu dakikada PSG bir gol daha buldu. Mbappe ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza sahasında topla buluşan Neymar'dan önce kaleci Mert topa müdahale etti. Seken topu Bakker ağlara gönderdi ancak ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Ancak golden önce Mert'in Neymar'a yaptığı müdahale sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi.

42'nci dakikada penaltı atışını kullanan Mbappe topu ağlara gönderdi: 3-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

50'nci dakikada PSG 4'üncü golü buldu. Sol kanattan içeri kat eden Neymar, Di Maria ile yaptığı duvar pası sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluştu. Neymar'ın yay üstünden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-0.

56'ncı dakikada PSG savunmasının çıkarken yaptığı hata sonucunda topla buluşan Mahmut Tekdemir'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Navas topu kornere gönderdi.

57'nci dakikada kullanılan korner sonrasında açılan topu önünde bulan İrfan Can'ın şutunda Mehmet Topal'a çarpan top Navas'ın çabalarına rağmen ağlarla buluştu: 4-1.

62'nci dakikada PSG, Mbappe ile bir gol daha buldu. Hızla rakip sahaya geçen Neymar, savunma arkasına hareketlenen Di Maria'yı gördü. Di Maria, ceza sahasına girer girmez pasını, sağ tarafta müsait durumdaki Mbappe'ye verdi. Mbappe, topu boş kaleye yuvarladı: 5-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve PSG sahasında İstanbul Başakşehir'i 5-1 mağlup etti.

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

PARIS SAINT-GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert Günok, , Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli

PSG'nin paylaşımına Başakşehir'den yanıt!

HAKEMLER TAMAMEN DEĞİŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalı sonrası karşılaşmanın hakemleri tamamen değişti. PSG - Başakşehir maçında Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski oldu. VAR'da İtalya'dan Marco Di Bello ve AVAR'da ise yine İtalyan Maurizio Mariani görev yaptı.

Medipol Başakşehir'den paylaşım! "Her zaman..."
Rumen hakem Webo'ya ne dedi? İşte PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalının perde arkası
Irkçılık skandalı sonrası Başakşehir'e büyük destek! İşte o paylaşımlar
PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı sonrası Kylian Mbappe'den flaş hamle
PSG - Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Soyunma odasına gittiler

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Mourinho'dan ırkçılık mesajı! Bu maç simgeleşecek Mourinho'dan ırkçılık mesajı! "Bu maç simgeleşecek"
Irkçı hakemden açıklama geldi! İşte o sözler Irkçı hakemden açıklama geldi! İşte o sözler
PSG'nin paylaşımına Başakşehir'den yanıt! PSG'nin paylaşımına Başakşehir'den yanıt!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör