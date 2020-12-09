Thomas Tuchel PSG - Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Net bir duruş sergilendi"
PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'i 5-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tuchel, Pierre Webo'ya yönelik ırkçı saldırıyla ilgili "Bence konuyla her şey söylendi. Irkçılığa karşı net bir duruş sergilendi. Şimdi artık soruşturmayı beklemeliyiz, daha fazla konuşmamalıyız." ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki son maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain'e konuk oldu. Turuncu-lacivertliler, rakibine 5-1 mağlup olarak bu sezonki Avrupa serüvenine nokta koydu.
Başakşehir galibiyetiyle grubu lider bitirerek tur atlayan PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırıya da değinen Tuchel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"IRKÇILIĞA KARŞI NET BİR DURUŞ SERGİLENDİ"
"Bence konuyla her şey söylendi. Irkçılığa karşı net bir duruş sergilendi. Şimdi artık soruşturmayı beklemeliyiz, daha fazla konuşmamalıyız."
"BAŞAKŞEHİR'E SAYGI DUYUYORUM"
"Başakşehir kazanamadı ama ilk maçlarda çok güçlülerdi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk sezonlar genelde böyledir. Tecrübe nedeniyle rakipler avantaj yakaladı, geri dönerlerse bunlardan ders çıkaracaklardır. Onlara karşı oynamak iyi bir deneyimdi, saygı duyuyorum."
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