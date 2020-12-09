10 Aralık 2020, Perşembe

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Thomas Tuchel PSG - Başakşehir maçı sonrası konuştu! "Net bir duruş sergilendi"

Tuchel maç sonu konuştu: Net bir duruş sergilendi
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Teknik Direktörü , 'nde temsilcimiz 'i 5-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tuchel, 'ya yönelik ırkçı saldırıyla ilgili "Bence konuyla her şey söylendi. Irkçılığa karşı net bir duruş sergilendi. Şimdi artık soruşturmayı beklemeliyiz, daha fazla konuşmamalıyız." ifadelerini kullandı.

H Grubu'ndaki son maçında temsilcimiz Medipol , Saint-Germain'e konuk oldu. Turuncu-lacivertliler, rakibine 5-1 mağlup olarak bu sezonki Avrupa serüvenine nokta koydu.

Başakşehir galibiyetiyle grubu lider bitirerek tur atlayan 'de , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başakşehir Yardımcı Antrenörü 'ya yapılan ırkçı saldırıya da değinen Tuchel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"IRKÇILIĞA KARŞI NET BİR DURUŞ SERGİLENDİ"

"Bence konuyla her şey söylendi. Irkçılığa karşı net bir duruş sergilendi. Şimdi artık soruşturmayı beklemeliyiz, daha fazla konuşmamalıyız."

"BAŞAKŞEHİR'E SAYGI DUYUYORUM"

"Başakşehir kazanamadı ama ilk maçlarda çok güçlülerdi. Şampiyonlar Ligi'nde ilk sezonlar genelde böyledir. Tecrübe nedeniyle rakipler avantaj yakaladı, geri dönerlerse bunlardan ders çıkaracaklardır. Onlara karşı oynamak iyi bir deneyimdi, saygı duyuyorum."

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