PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı sonrası Kylian Mbappe'den flaş hamle
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - Başakşehir maçında büyük bir skandal yaşandı. Temsilcimizde yardımcı antrenör Pierre Webo kırmızı kart görürken 4. hakemin ırkçı söylemlerine maruz kaldı. UEFA delegesi sahaya girerek mücadelenin hakemiyle durum değerlendirmesi yaptı. Karşılaşmaya ara verildi ve her iki takım da soyunma odasının yolunu tuttu. Skandal sonrası PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe'den flaş bir hamle geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında PSG ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadelede ırkçılık skandalı yaşandı. Temsilcimizde mücadelenin 14. dakikasında yardımcı antrenör Pierre Webo kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 4. hakemi Webo'ya ırkçı söylemde bulundu ve ortalık karıştı. Müsabakaya bir süre ara verildi ve PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 4. hakemin çirkin ifadesinden sonra flaş bir hamlede bulundu.
TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ!
GFFN'nin haberine göre, Kylian Mbappe, 4. hakemin ırkça hareketini protesto etmek için takım arkadaşlarını sahaya çıkmamak için teşvik etti.
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