09 Aralık 2020, Çarşamba

ŞAMPİYONLAR LİGİ

PSG - Başakşehir maçındaki ırkçılık skandalı sonrası Kylian Mbappe'den flaş hamle

Irkçılık skandalı sonrası Mbappe'den flaş hamle
ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

Son dakika haberi: 'ndeki - maçında büyük bir skandal yaşandı. Temsilcimizde yardımcı antrenör görürken 4. hakemin ırkçı söylemlerine maruz kaldı. UEFA delegesi sahaya girerek mücadelenin hakemiyle durum değerlendirmesi yaptı. Karşılaşmaya ara verildi ve her iki takım da soyunma odasının yolunu tuttu. Skandal sonrası PSG'nin yıldız oyuncusu 'den flaş bir hamle geldi.

H Grubu son maçında ile karşı karşıya geldi. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadelede ırkçılık skandalı yaşandı. Temsilcimizde mücadelenin 14. dakikasında yardımcı antrenör gördü. Karşılaşmanın 4. hakemi Webo'ya ırkçı söylemde bulundu ve ortalık karıştı. Müsabakaya bir süre ara verildi ve PSG'nin yıldız futbolcusu , 4. hakemin çirkin ifadesinden sonra flaş bir hamlede bulundu.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ!
GFFN'nin haberine göre, Kylian Mbappe, 4. hakemin ırkça hareketini etmek için takım arkadaşlarını sahaya çıkmamak için teşvik etti.

Son dakika: PSG - Başakşehir maçında skandal! Soyunma odasına gittiler

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