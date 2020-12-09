Irkçılık skandalı sonrası Başakşehir'e büyük destek! İşte o paylaşımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG -Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı sonrası karşılaşma ertelendi. 4. hakemin Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya sarf ettiği ırkçı sözler sonrası sosyal medyada turuncu-lacivertlilere destek mesajları yağdı. Spor camiasından birçok ünlü isim sahayı terk eden Başakşehir'e destek verirken, ırkçılık karşıtı mesajlar paylaştı. İşte o paylaşımlar...