09 Aralık 2020, Çarşamba

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Rumen hakem Webo'ya ne dedi? İşte PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalının perde arkası

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan PSG - Başakşehir maçında ırkçılık skandalı yaşandı. Maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya sarf ettiği ırkçı sözlerin ardından saha bir anda karıştı. İki takım da yaşanan bu olay sonrası soyunma odasına gitti ve karşılaşma 9 Aralık Çarşamba gününe ertelendi. Peki o anlarda neler yaşandı. İşte PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalının perde arkası...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 01:56 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 02:18
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Rumen hakem Webo'ya ne dedi? İşte PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalının perde arkası

Maçın 4. hakemi, Webo'nun kenarda bir pozisyona itiraz etmesinin ardından orta hakem Ovidiu Hategan'a "Şuradaki siyah olan. Git ve onun kim olduğuna bak. Şu siyah olanın böyle davranmasına izin vermemiz mümkün değil" dedi.

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Rumen hakem Webo'ya ne dedi? İşte PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalının perde arkası

Bunun üzerine maçın 14. dakikasında hakem Ovidiu Hategan, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart gösterdi.

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Rumen hakem Webo'ya ne dedi? İşte PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalının perde arkası

Bu kart sonrası Webo saha kenarında 4. hakeme yönelik "Why did you say negro?" (Neden zenci dedin?) şeklinde tepki gösterdi.

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Rumen hakem Webo'ya ne dedi? İşte PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalının perde arkası

Bunun üzerine, başta Demba Ba olmak üzere Başakşehirli futbolcular orta hakemin yanına giderek tepkilerini dile getirdiler.

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Rumen hakem Webo'ya ne dedi? İşte PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalının perde arkası

PSG'li Mbappe ve Neymar da durumla ilgili orta hakemin yanına giderek tepki gösterdi. PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe'nin "O zaman o hakemi de atacaksın" dediği duyuldu.

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