09 Aralık 2020, Çarşamba

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PSG - Başakşehir maçında tarihe geçen anlar! Irkçılığa karşı tek yürek

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında PSG ile Başakşehir karşılaştı. Yaşanan ırkçılık skandalı nedeniye 1 gün gecikmeli oynanan maçı PSG 5-1 kazandı. Müsabaka öncesi ise sahada tarihi anlar yaşandı. Her iki takım ve hakem triosu orta saha etrafında diz çöktü ve tek ellerini yumruk yapıp havaya kaldırarak ırkçılığı protesto etti. İşte o anlar ve maçtan kareler...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 23:18
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PSG - Başakşehir maçında tarihe geçen anlar! Irkçılığa karşı tek yürek

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında, Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunması nedeniyle Medipol Başakşehir'in sahadan çekildiği Paris Saint-Germain (PSG) maçı, kaldığı yerden başladı.

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PSG - Başakşehir maçında tarihe geçen anlar! Irkçılığa karşı tek yürek

PSG ile Başakşehir arasında oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan Fransız devi olurken karşılaşmada tarihi anlar yaşandı.

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PSG - Başakşehir maçında tarihe geçen anlar! Irkçılığa karşı tek yürek

'IRKÇILIĞA HAYIR' TİŞÖRÜ GİYDİLER!
İki takımın oyuncuları da maç öncesi ısınma hareketlerine çıkarken, ırkçı söylemlere maruz kalan Webo ile dayanışma içinde olmak için önlerinde takımların logoların yer aldığı ve "Irkçılığa Hayır" yazan beyaz renkte tişörtler giydi.

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PSG - Başakşehir maçında tarihe geçen anlar! Irkçılığa karşı tek yürek

TRİBÜNLERDE IRKÇILIK KARŞITI PANKART
Maçın oynandığı Parc des Princes Stadı'nın tribünlerinde ırkçılık karşıtı pankartlar yer aldı.

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PSG - Başakşehir maçında tarihe geçen anlar! Irkçılığa karşı tek yürek

Tribünlerde, PSG ve Medipol Başakşehir'in logolarının bulunduğu pankartlarda İngilizce ve Fransızca olarak "Irkçılığa Hayır" yazısı yer aldı. Kale arkasındaki tribünde de "Webo'ya destek. Oyuncularla gurur duyuyoruz. Irkçılığa karşıyız." pankartı asıldı.

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