PSG - Başakşehir maçında tarihe geçen anlar! Irkçılığa karşı tek yürek

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında PSG ile Başakşehir karşılaştı. Yaşanan ırkçılık skandalı nedeniye 1 gün gecikmeli oynanan maçı PSG 5-1 kazandı. Müsabaka öncesi ise sahada tarihi anlar yaşandı. Her iki takım ve hakem triosu orta saha etrafında diz çöktü ve tek ellerini yumruk yapıp havaya kaldırarak ırkçılığı protesto etti. İşte o anlar ve maçtan kareler...