Büyük Dünya Depremi filmi konusu | Büyük Dünya Depremi oyuncuları kim, ne zaman çekildi? Yönetmeni kim?

Televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından sinemaseverlerin ilgisini çeken Büyük Dünya Depremi filmi, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yerini aldı. David Michael Latt'ın yönettiği film hakkında sorgulanan Büyük Dünya Depremi filminin konusu ne? Oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? Yönetmeni kim? sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Büyük Dünya Depremi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin David Michael Latt'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Büyük Dünya Depremi filminin konusu ne? Büyük Dünya Depremi filmi oyuncuları kim? Ne zaman çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BÜYÜK DÜNYA DEPREMİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Madenci Charley 'Boomer' Baxter Batı Virginia'da bir dizi büyük maden patlaması başlattığında, devasa bir deprem kısa süre sonra Kuzey Atlantik'i sarsarak Kuzey Amerika kıtasının uzunluğu boyunca uzanan derin bir sismik fayı açığa çıkarır. Hükümet sismoloji uzmanı Dr. Amy Lane ile güçlerini birleştiren Boomer, şimdi tehdit oluşturan uçurumu durdurmak için zamanla yarışmak zorundadır.

BÜYÜK DÜNYA DEPREMİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Brittany Murphy

Eriq La Salle

Bruce Davison

Justin Hartley

Paul Logan

Miranda Schwein

Jessica Stratton

Jack P Downing

Anya Benton

Reila Aphrodite

Dana Tomasko

Tamala Jones

Paul Walker III

Jack Goldenberg

BÜYÜK DÜNYA DEPREMİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Büyük Dünya Depremi filmi 2009 yılında çekildi.