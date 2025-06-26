Büyük Dünya Depremi filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğin David Michael Latt'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Büyük Dünya Depremi filminin konusu ne? Büyük Dünya Depremi filmi oyuncuları kim? Ne zaman çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
BÜYÜK DÜNYA DEPREMİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Madenci Charley 'Boomer' Baxter Batı Virginia'da bir dizi büyük maden patlaması başlattığında, devasa bir deprem kısa süre sonra Kuzey Atlantik'i sarsarak Kuzey Amerika kıtasının uzunluğu boyunca uzanan derin bir sismik fayı açığa çıkarır. Hükümet sismoloji uzmanı Dr. Amy Lane ile güçlerini birleştiren Boomer, şimdi tehdit oluşturan uçurumu durdurmak için zamanla yarışmak zorundadır.
BÜYÜK DÜNYA DEPREMİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Eriq La Salle
Bruce Davison
Justin Hartley
Paul Logan
Miranda Schwein
Jessica Stratton
Jack P Downing
Anya Benton
Reila Aphrodite
Dana Tomasko
Tamala Jones
Paul Walker III
Jack Goldenberg
BÜYÜK DÜNYA DEPREMİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Büyük Dünya Depremi filmi 2009 yılında çekildi.