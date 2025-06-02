Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, 28. bölümü ile ekrana geldi. Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Uzak Şehir sezon finali izle, Uzak Şehir dizisi 28. bölüm izle full aramalarının sonuçları haberimizde...

Kanal D'nin yeni soluklu dizisi Uzak Şehir milyonlarca izleyici tarafından ilgiyle takip edildi. Kanada ve Mardin arasında bağlantı kurulan dizinin oyuncu kadrosu göz kamaştırırken, her bölüm de yaşanan farklı olaylar hayranlarını heyecanlandırmayı başarıyor. Uzak Şehir dizisi 28. bölüm izle full, Uzak Şehir sezon finali izleme linki ve detaylar haberimizde...

UZAK ŞEHİR 28. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UZAK ŞEHİR 28. BÖLÜM ÖZETİ

Kaya'nın Nadim'le birlikte geçirdiği kaza herkesi derinden sarsarken, Sadakat bir kez daha evlat acısıyla sınanır. Babasına yapılanların ardından kontrolünü kaybeden Demir, hesap sormak üzere Cihan'ın karşısına çıkar. Aralarındaki düşmanlığın asla son bulmayacağını, acı sözlerle ifade eder

Nare ve Şahin, önlerindeki tüm engeller kalkınca evlenmeye karar verir. Gizlice çıktıkları bu yol onları mutlu sona ulaştıracak gibi görünürken, karşılarına çıkan sürpriz biri hikâyelerini baştan sona değiştirecek midir?

Cihan, Boran'ın katilini yakalamanın rahatlığını yaşarken, Alya'dan gelen bir haberle hayatlarının yeniden tehdit altında olduğunu fark eder. Olayı çözmek için harekete geçen Cihan, bu kez Mine'nin darbesiyle sarsılır. Yaşananların ardından Alya, hem kendisi hem de oğlu için bir karar almak zorunda kalır. Aklı ile kalbi arasında sıkışan Alya'yı kararından döndürmeye çalışan Cihan, bunda başarılı olabilecek midir?

Aşk kiminin canını yakarken, kiminin suskun kalplerinin dili, belki de tam da şimdi çözülüp sevdiğine usul usul yol açma cesareti mi verecektir?

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Kanada'da ailesiyle mutlu bir yaşam süren Alya'nın hayatı, kocası Boran'ın ani ölümüyle altüst olur. Eşinin vasiyeti üzerine onu doğduğu topraklara defnetmek için Mardin'e getirmesi, Alya'yı dönüşü olmayan bir yolculuğa çıkarır. Kocası Boran'a karşı son görevini yerine getirdikten sonra çocuğuyla Kanada'ya dönmek isteyen Alya, töre ve geleneklerin kanun yerine geçtiği Albora ailesinin acımasız yüzüyle karşılaşır. Aile oğlunu kendisine vermez. Oğluyla kaçmak için yaptığı hamle onu ve çocuğunu büyük bir tehlikeye atarak ebedi savaşın ateşini de yakar.

UZAK ŞEHİR OYUNCULARI

Dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.