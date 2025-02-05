Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman bu hafta yine heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını konu edinen dizi, özellikle tarihseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kuruluş Osman bu hafta 180. bölümü ile izleyici karşısına geçecek. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı için ise arama motorlarında sorgulamalar yapılıyor.

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 180. bölüm fragmanı izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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👉KURULUŞ OSMAN 180. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Osman Bey yeniden dirilişin ateşini yakmak için harekete geçer. Kaybettikleri her şeyi geri kazanmaya ant içen Osman Bey'in bu uğurda yapacağı ilk hamle ne olacaktır?

Osman Bey, aldığı büyük darbelere rağmen düşmanlarının üzerine yürümeye devam eder. Yusuf ve alpları da Osman Bey'den yana saf tutar. Osman Bey, Ulugan karşılaşır. Bu savaşın galibi kim olacak?

Osman Bey'lerle bir hareket edecek olan Bala Hatun ve hatunlar kutlu diriliş için var güçleriyle hareket ederken öte yandan Begüm'ün düşmanlığını üzerlerine çekmişlerdir.

Begüm Hatun, Bala Hatun'dan intikam almak için nasıl bir yol izleyecektir?

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