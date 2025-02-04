Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul'un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği Sen Ağlama İstanbul'un senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor. İşte Sen Ağlama İstanbul 8. bölüm fragmanı izle full, Sen Ağlama İstanbul dizisi yeni bölüm fragmanı sorgularının yanıtı...

Star TV'nin yeni soluklu dizisi Sen Ağlama İstanbul izleyicinin ilgisini çekti. Genç ve umut dolu bir tıp öğrencisi olan Şehrazat ile sevgilisi Ferhat'ı konu edinen dizinin ilk bölümüne dair "Sen Ağlama İstanbul 8. bölüm fragmanı izle full, Sen Ağlama İstanbul dizisi yeni bölüm fragmanı" sorguları yapılıyor. Detaylar haberimizde...

SEN AĞLAMA İSTANBUL 8. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEN AĞLAMA İSTANBUL GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

İsfendiyar'ın sağ kolu olarak masaya oturan Ferhat, gazinoda büyük bir karışıklığa yol açar. Bunun üzerine Büyükbey, İsfendiyar'la olan ortaklığını sona erdirerek masadan kalkar. Ancak bu kararın bedeli ağır olacaktır. Büyükbey'e düzenlenen suikast planı, tüm dengeleri altüst eder. Hanedanoğlu ailesinde güç dengeleri sarsılırken, Kubat'ın sorumlulukları giderek artar.

Ailesini düşmanlardan korumaya çalışan Kubat, farkında olmadan Şehrazat'ı da tehlikenin içine sürükler. Ferhat'ın suç dünyasına adım atması, Şehrazat'ı derin bir suçluluk duygusuna iter. Öte yandan, Kubat hâlâ Şehrazat'ın Ferhat'a karşı hisleri olduğunu düşünmektedir. Şirin'in hamilelik oyunu ve Kubat'ın Şehrazat'ı bu karanlık dünyadan uzak tutma arzusu, ikilinin arasındaki bağı kopma noktasına getirir.

SEN AĞLAMA İSTANBUL KONUSU NEDİR?

Kubat'ın beklenmedik öpücüğü ile sarsılan Şehrazat, karmaşık duygular içerisine sürüklenir. Kubat, Şehrazat'ın duvarlarını aşmak için onunla ve ailesiyle vakit geçirmeye çalıştığı sırada bulundukları otel büyük bir silahlı saldırıya uğrar. Şehrazat ve ailesinin otelde olduğunu öğrenen Ferhat, saldırıyı engellemek için harekete geçer. Bu sırada, evden uzaklaştırılmak üzere halası Zerrin'in yanına gönderilen Şirin, onunla iş birliği yaparak eve daha güçlü bir şekilde döner.

Şehrazat'ı evden göndermek için gün sayan Şirin, Zerrin'in devreye girmesiyle artık daha tehlikeli bir hal alacaktır. Diğer yandan, Büyükbey, Kubat ve Şehrazat'a çocuk sahibi olmaları için baskısını artırırken, otel saldırısının ardındaki esrarengiz ismi bulmak için de iz sürmeye başlar. Büyükbey'in tüm şüpheleri Ferhat'ı işaret ederken, İsfendiyar'ın bu şüpheleri ortadan kaldırmak için yeni bir planı vardır.

SEN AĞLAMA İSTANBUL OYUNCULARI

Sen Ağlama İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar, Mehmet Çevik, Ayşegül Ünsal, Şehsuvar Aktaş, Özlem Tokaslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Mert Denizmen, Yağmur Özbasmacı, Gökhan Bekletenler, Buse Giriftinoğlu, Nazlıcan Demir, Zeynep Dreyfi Zuhri, Batuhan Bayar, Sami Aksu, Halil Karaata, Merve Şeyma Zengin ve Tamer Levent gibi önemli isimler yer alıyor.

Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Sen Ağlama İstanbul'un yapımını OGM Pictures üstlenirken, yapımcılığını Onur Güvenatam yürütüyor. Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı'nın üstlendiği Sen Ağlama İstanbul'un senaryosunu Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay kaleme alıyor.