Bahar dizisi Show TV ekranlarında yeni sezonda da Salı akşamları izleyici ile buluştu. Yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olan ve doktorluk yerine ev hanımlığını seçen bir kadının hayatına odaklanan dizinin başrolünde Demet Evgar yer alıyor. Bahar 28. bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...
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BAHAR 28. BÖLÜM ÖZETİ
Ameliyat sırasında bayılan Evren'in yerine geçen Bahar, kanamayı durdurmak için çabalarken, Evren'in bayılmasının ardında bir şaibe olduğunu öğrenen Cemre, hastanede büyük bir kriz yaratır. Bu sırada gazetecilerin hastane önünde toplanmasıyla olay kısa sürede kamuoyuna yansır. Hastanenin itibarını korumaya kararlı olan Timur, durumu kurtarmak için bir plan yapar.
Öte yandan, kazadan sonra görüşmeyi yasaklayan Umay ve Cem'in yakınlığı hız kesmeden devam eder. Timur ile Efsun arasındaki tehlikeli yakınlık ikisini de korkuturken, Rengin'in şüpheleri de derinleşir.
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BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI
- Demet Evgar
- Buğra Gülsoy
- Mehmet Yılmaz Ak
- Hatice Aslan
- Ecem Özkaya