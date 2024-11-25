Show TV'nin yeni dizisi Kalpazan yeni bölümün ardından merak konusu oldu. O3 Yapım imzalı dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. İzleyiciler "Kalpazan yeni bölüm fragmanı, Kalpazan dizisi 7. bölüm fragmanı izle full" sorguları yaparken detaylar haberimizde...

KALPAZAN 7. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALPAZAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Adem, Canan'ın keisn olarak ayrılmak istemesi ve Canan'ın Sinan'ın arabasına binmesi ardından büyük bir değişime uğrar. Artık hayatında Canan sayfasını kapandığının farkındadır. Hayatına köklü değişimlerle devam etme kararı alır.

Bayram'ın emniyete götürülmesi ile Bayram'ın sorgulanması başlar. Sahte paralarla yakalanmıştır. Ancak Ayşe'nin bu operasyonu yürütmesi Fuat'la karşı karşıya gelmesine neden olur.

KALPAZAN OYUNCULARI