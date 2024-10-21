Başrollerini Şükrü Özyıldız ve İrem Helvacıoğlu'nun üstlendiği Karadut dizisi atv'de yayınlanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Karadut 5. yeni bölüm izleme linki ve detaylar haberimizde...

atv'nin yeni dizisi Karadut ilgi çekici konusu ve zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Tims&B'nin yapımcılığını üstlendiği diziyi Murat Saraçoğlu yönetiyor. "Karadut dizisi son bölüm izle tek parça, Karadut 5. bölüm" sorguları ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

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KARADUT 5. BÖLÜM ÖZETİ

Hayatını değiştirmek üzere olan Zuhal'in dik duruşu, babası karşısında yıkılır. Aldığı haberlerle sarsılan Çetin ise ağır cezalar keser. Bu esnada arası açılan kardeşleriyle ilgilenen Zuhal kendi coşkusunu yaşamaya fırsat bulamaz.

Verdiği tüm sözlere rağmen kocasından sır saklamayı beceremeyen Figen büyük bir hata yapar. Onun hatasının bedelini ödeyen ise Aslı olacaktır. Baran'dan gördüğü ilgi sayesinde yeniden yüzü gülen Begüm ise hırsına yenik düştüğünde kendini bir çıkmazın içinde bulacaktır.

Nihan davet edilmediği yerlere gitmeye devam ederken son durağının ucunda kabusu olduğundan habersizdir. Nihan'ın tacizine alışık olan Tayfun'un kapısı bu sefer beklenmedik bir misafir tarafından çalınır. Aslı kaybolan tahlil sonuçlarının peşine düşerken Alp'in de onun peşinde olduğundan habersizdir.

KARADUT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zuhal Erdem, kişisel gelişim uzmanı olarak kariyerinde zirvede olan bir kadındır. Aşk ve ilişkiler üzerine danışmanlık yaparak başarı kazanmıştır. Ancak ailesiyle yaşadığı evde bambaşka bir hayat sürmektedir. Genç yaşta annesini kaybettikten sonra babası ve üç kız kardeşine kendini adamıştır.

Yıllarca süren yalnızlığının ardından, asistanı Eylem sayesinde Tayfun ile tanışır ve bu ilişki uğruna büyük zorluklarla yüzleşir. Babası Çetin'e karşı çıkacak, aşk ve hayal kırıklıklarıyla dolu bir yolculuğa adım atacaktır.

KARADUT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şükrü Özyıldız

İrem Helvacıoğlu

Aslı İnandık

Burak Dakak

Selin Türkmen

Ebrar Karabakan

Onur Gürçay

Naz Elmas

Rami Narin

Elif Nur Kerkük

Yaşar Aydınlıoğlu

İpek Ayaz Kortunç

Engin Şenkan